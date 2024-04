Beatles Em Concerto comemora 30 anos com série de projetos

Beatles Em Concerto é formado pelo flautista Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) nos dias 30 de abril e 1º de maio, ambos às 20h. Nas mesmas noites, haverá sessões de autógrafos de dois livros idealizados pelo trio: um infantil assinado por Paula Taitelbaum e um de contos, com curadoria de Luís Augusto Fischer. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Theatro e partem de R$30,00. Interpretando canções emblemáticas em formato de música de câmara, o grupoé formado pelo flautista Ayres Potthoff , o violonista de Daniel Wolff e o violoncelista Rodrigo Alquati, que celebram o aniversário com apresentações no(Praça Mal. Deodoro, S/N) nos diasNas mesmas noites, haveráidealizados pelo trio: um infantil assinado por Paula Taitelbaum e um de contos, com curadoria de Luís Augusto Fischer. Os ingressos podem ser adquiridos no

Para o aniversário, o grupo desenvolveu sete projetos que chegarão em breve ao público: uma turnê que inicia em Porto Alegre e estará em Lima, no Peru; uma coletânea de contos; um livro infantil que serve de base para um projeto educativo de capacitação de professores; além de um disco gravado no Abbey Road Studios, em Londres e um documentário filmado no Cavern Club, em Liverpool, com direção do cineasta Rene Goya.

As duas apresentações na capital contarão com participações especiais de Vitor Ramil, que dividirá o palco com o trio e do grupo português Quorum Dance Company, que estará presente em vídeo, interpretando uma coreografia preparada para a ocasião. No repertório, estão confirmadas músicas inesquecíveis como Let It Be, While My Guitar Gently Weeps e Strawberry Fields Forever.