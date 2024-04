Livro de poesia infantojuvenil do Coletivo seis+1 tem evento de lançamento no Clube de Cultura

Formado pelos escritores Alexandre Brito, Antônio Schimeneck, Caio Riter, Christian David, Gláucia de Souza e Laura Castilhos, o coletivo seis+1 lançará o seu segundo livro pela Physalis Editora. Por Enquanto contém 88 páginas e será lançado no sábado (27), às 16 horas, no Clube de Cultura (rua Ramiro Barcelos, 1.853). O evento é gratuito e contará com sessão de autógrafos e um sarau poético com a participação dos autores e direção da Márcia do Canto.O grupo seis+1 foi criado no final de 2019, com o intuito de trocar ideias sobre literatura, cultura, arte e seus fazeres criativos. Desses encontros surgiu o primeiro livro, e fiquem bem, escrito nos encontros virtuais e lançado presencialmente em 2021. Na segunda publicação, que promete abordar individualidade, amor, interdições, sonhos e desejos, os autores decidiram escrever um livro de poemas. “Afinal, que gênero seria mais adequado para dar conta das perplexidades que surgiram após tudo o que a humanidade vivenciou durante a pandemia?” comenta Gláucia de Souza. Por Enquanto é uma coletânea de poemas dividida em assuntos que causam inquietação tanto em jovens quanto em adultos. O encontro deste sábado promete um diálogo com o tempo da adolescência, inserido nos versos da obra.