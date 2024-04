Beili lança álbum 'Como respirar embaixo d'água', com show no Teatro Olga Reverbel

Nesta quinta-feira (25), às 19h, a cantora, compositora e produtora musical Beili realiza o show de lançamento de seu primeiro EP, Como respirar embaixo d’água, em única apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n). Ingressos (R$ 50,00) no site e na bilheteria do Theatro São Pedro.

Composto e produzido em colaboração com NiC, o disco apresenta uma fusão da sonoridade do rhythm and blues, do pop e do indie, alidada a vocais suaves e aerados, com uma abordagem (em português) de influências que passam por nomes como Amaria, Erykah Badu e SZA. Cada faixa conta uma história, desde a busca por tranquilidade, em Ciclo, até a coragem de enfrentar desafios, em Alto Mar, passando por momentos de paixão e serenidade, em Índigo.

Para produzir o EP, a artista realizou uma imersão em uma praia durante um final de semana, explorando sintetizadores, samples de diferentes fontes e instrumentos orgânicos. Além dela, o guitarrista Rapha de Luca participou do trabalho, colaborando em algumas faixas.