Espetáculo 'O Veneno do Teatro' estreia nesta sexta-feira (26) no Theatro São Pedro

Depois de dez anos afastado, Osmar Prado retorna aos palcos dividindo a cena com o premiado ator Maurício Machado, em montagem de um texto clássico do espanhol Rodolf Sirera. Dirigido por Eduardo Figueiredo, o espetáculo - intitulado O Veneno do Teatro - chega a Porto Alegre neste final de semana, para apresentações no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). As sessões ocorrem nesta sexta-feira (26) e no sábado (27), às 20h; e encerram no domingo (28), às 18h. O ingressos custam entre R$ 65,00 e R$ 140,00, e estão à venda no site da instituição.

Reconhecida e premiada em vários países, a obra de Sivera - um dos dramaturgos contemporâneos de maior renome na Europa - é uma espécie de thriller, que propõe uma reflexão sobre a ética, estética, as máscaras das convenções sociais, o jogo do poder, e a necessidade de autoconhecimento, dentro dos limites da realidade e da ficção.

Escrito na década de 1970, após a ditadura de Franco, no início do processo democrático na Espanha, o espetáculo se passa na França de 1784 (pré-revolução francesa), ressaltando o período neoclassicista. Traduzido para o Inglês, Francês, Italiano, Eslovaco, Polonês, Grego, Português (de Portugal e do Brasil), Croata, Húngaro, Búlgaro, Japonês entre outros idiomas, o texto foi encenado em mais de 62 países. Em sua nova versão brasileira, assume uma postura atemporal, inspirado na Paris de 1920.

Na trama, o ator Gabriel de Beaumont (Machado) é convidado pelo excêntrico Marquês (Prado) para interpretar uma peça teatral de sua autoria (inspirada na morte de Sócrates). No encontro entre os dois personagens, o egocêntrico aristocrata passa a controlar o ator, através de um jogo psicológico, revelando-se, depois de muitas surpresas no decorrer da história, um psicopata capaz de qualquer coisa para atingir seu objetivo.

Pontuado com música ao vivo, executada pelo violoncelista Matias Roque Fideles, a montagem Figueiredo tem direção musical de Guga Stroeter.