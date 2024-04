Lançamento do Rap in Cena 2024 ocorre em maio, no Skate Park da Orla

O lançamento oficial do Rap in Cena 2024 está marcado para o dia 1º de maio. Informações sobre a edição deste ano serão divulgadas no evento que ocorre no Skate Park da Orla, com início às 18h. Além do lançamento, o evento terá show gratuito de um nome que também marcará presença no line-up do festival.



A ação contará com uma tirolesa de mais de 20 metros de altura, que estará instalada na Orla. Para celebrar os 10 anos do festival, o Rap in Cena pretende realizar a maior edição de sua história nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia).



Informações sobre venda de ingressos e atrações serão divulgadas em breve. Saiba mais pelo Instagram (@rapincenafestival).

Mais sobre o Rap in Cena

O Rap in Cena nasceu em 2014 com o objetivo de se tornar referência em eventos da cultura hip hop de Porto Alegre. Pouco a pouco, o festival foi crescendo, reunindo grandes artistas nacionais e, ao mesmo tempo, dando espaço para os talentos gaúchos.



Em 2020, um palco dedicado ao evento marcou presença no Planeta Atlântida, o que se repetiu na edição deste ano. O Rap in Cena também conta com um programa na Rede Atlântida.



Após a pandemia, o Rap in Cena voltou maior, passando a ser realizado no Parque Harmonia a partir de 2022 e reunindo dezenas de milhares de pessoas a cada edição. Já passaram pelo Rap in Cena grandes nomes da cena como Racionais MC’s, Djonga, Matuê, Filipe Ret, Negra Li, Flora Matos, L7nnon, Froid, Tasha & Tracie, Veigh, Mv Bill, Orochi, BK.



Na edição de 2023, o festival trouxe mais de 70 nomes, totalizando 28 horas de música e arrecadando mais de 80 toneladas de alimentos. No último ano, o Rap in Cena também abrigou a Vila Olímpica, arena que promoveu atrações como skate, basquete, breaking, boxe, kickboxing, jiu-jítsu, batalha de rima e slam.