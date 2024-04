Bazar de Dia das Mães reúne artesãos e expositores no Centro Cultural 25 de Julho

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Rua Germano Petersen Júnior, 250) realiza seu tradicional Bazar de Dia das Mães nos dias 26 e 28 de abril, recebendo o público com entrada franca das 13h às 19h. Neste ano, a feira de produtos artesanais integra o calendário de comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã, reforçando a tradição germânica de valorizar os produtos feitos à mão. Serão mais de 50 expositores e artesãos de Porto Alegre exibindo itens de decoração, acessórios e diversas opções de presentes. Haverá ainda a comercialização de biscoitos, salgados e bolos, e o público poderá aproveitar, sem custo, uma degustação de chá de maçã. Antes ou após o evento, também será possível almoçar no Tomilho Limão, restaurante de comida alemã que fica no local. O centro cultural ainda possui elevador de acessibilidade, amplo espaço para circular e estacionamento para carros.