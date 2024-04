Casa Torta leva ao Grezz o show 'Groovin!' nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25), às 21h, o palco do Grezz (R. Almirante Barroso, 328) será da banda Casa Torta, apresentando o show Groovin!. Formado por Ariane Wink (vocal), Bernardo Scarton (guitarra), Filipe Siak (baixo) e Hamilton Felix (bateria), o grupo apresenta uma mistura de clássicos de Aretha Franklin, Etta James, Stevie Wonder, Elis Regina e Janis Joplin, juntamente com suas músicas autorais, em uma experiência musical autêntica e envolvente. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 40,00, no Sympla ou no local, conforme a disponibilidade.



Com dez anos de trajetória, a Casa Torta é uma banda porto-alegrense que já passou palcos em diversas cidades do Brasil e participou de festivais renomados como o Mississippi Delta Blues Festival (Caxias do Sul/RS), Carrancas Blues (Carrancas/MG) e Tepequém Jazz Blues Festival (Tepequém/RR).