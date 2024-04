Nicola Spolidoro se junta ao Brazilian Stuff para uma noite de samba jazz no Espaço 373

A semana de música do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) começa na quinta-feira (25), às 21h, com um encontro entre o trio de samba jazz Brazilian Stuff, formado por Edu Meirelles (baixo), Murilo Moura (teclado) e Ronie Martinez (bateria), e o guitarrista Nicola Spolidoro para uma noite de instrumental brasileiro.A Brazilian Stuff segue o caminho dos trios de samba jazz dos anos 1960, mas sem virar as costas para as sonoridades contemporâneas. No repertório, Elis Regina, Tom Jobim, João Gilberto, João Donato, Marcos Valle, Milton Nascimento e Eumir Deodato, entre outros. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 70,00 no Sympla. A programação segue na sexta-feira (26), às 21h, quando Gelson Oliveira, Alex Alano e o professor Flávio Azevedo retornam ao palco do 373 com mais uma edição de Cantando e Contando, desta vez dedicada à obra de Gilberto Gil. No sábado (27), às 21h, o pianista Salomão Soares apresenta Interior, seu primeiro álbum solo, lançado em outubro do ano passado. No show, ele reúne composições autorais e releituras de nomes como Chico Buarque, Nelson Cavaquinho, Sivuca e Tom Jobim. Por fim, no domingo (28), às 15h, ele ministra o MasterClass A Música Brasileira - Infinitas Possibilidades, na qual explora os ritmos do Brasil ao piano. Entradas para esses eventos estão à venda no Sympla.