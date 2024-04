Anderson Coelho estreia na literatura com obra Batuques e Romances

A criação em uma casa sem mãe, com a ausência do pai e o amor de uma avó ajudaram a construir a essência de um jovem-adulto negro, que vai em busca de seu lugar no mundo. O processo de desenvolvimento do personagem, desde a adolescência, com a descoberta das primeiras paixões, tomada de decisões, erros e acertos, até o reconhecimento da própria cultura, resquícios de amores mal resolvidos, a reconciliação com o passado e a admiração pela fotografia, são retratados nas páginas de Batuques e Romances, primeiro livro escrito pelo empresário porto-alegrense Anderson Coelho. A obra, que conta com ilustrações fotográficas e referências musicais, será lançada nesta sexta-feira, às 19h, em sessão de autógrafos na Custódio Galeria (Riachuelo, 1100), no coração da Capital.

As primeiras linhas surgiram ainda em 2022, quando o autor se deixou levar pelos sentimentos e criatividade aflorados a partir da leitura de escritores brasileiros. "Tinha lido, recentemente, Canção para Ninar Menino Grande e fui muito impactado pela escrita de 'escrevivências', da Conceição Evaristo. Isso me despertou muito a externalizar minha forma de ver a vida. Além de O Avesso da Pele, os outros títulos do Jeferson Tenório, O Beijo na Parede e Estela Sem Deus, também me influenciaram, de maneira genuína, a transformar em linhas sentimentos que outras pessoas possam se conectar", afirma Coelho.

Cada etapa da história contida no livro é contada e ilustrada com auxílio das fotografias de Helen Salomão, artista multidisciplinar que utiliza diferentes técnicas para construir suas obras, principalmente voltadas para a interligação corpo-alma, identidade e memória. A paixão do autor pela música também se entrelaça com a narrativa, em diferentes momentos. "É uma ficção que descreve dificuldades, atenções, problemáticas, descobertas, coisas pelas quais eu já passei e que outros homens negros também podem ter passado. É uma história sobre encontro, afetos, família e que tem a música como um refúgio no sentir", complementa o escritor.

Batuques e Romances será lançado pela Estúdio Mar Edições, selo independente dedicado a publicações de literatura contemporânea, ensaios e reedições de obras antigas, de valor histórico e cultural. Criada em 2021 pelo editor Alex de Cassio, pela designer Aline Gonçalves e pelo artista visual Wagner Mello, a editora apresenta, em seu catálogo, nomes como o escritor e pesquisador, Jandiro Adriano Koch, a poeta argentina Cecilia Pavón e a artista Mitti Mendonça. Para o ano de 2024, além de Batuques e Romances, o selo planeja o lançamento do primeiro volume da coleção de reedições Meu Tempo é Hoje, com a obra Semanário de Leo Pardo, reunião de crônicas de José Paulino de Azurenha, publicadas no jornal Correio do Povo entre os anos de 1905 e 1909.