Quartchêto traz som instrumental com alma gaúcha no Teatro do Sesc Alberto Bins

Um dos mais bem sucedidos projetos de música instrumental nascidos no Estado, o Quartchêto se apresenta no Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665), em Porto Alegre, nesta quinta (25) e sexta-feira (26), às 19h30min. No repertório, estão músicas autorais que relembram os mais de 22 anos de trajetória do grupo formado por Hilton Vaccari, Julio Rizzo, Gabriel Romano e Ricardo Arenhaldt. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 30,00.



As apresentações são embaladas pelos ritmos tradicionais do Sul do Brasil, Argentina e Uruguai, como xotes, vanerões, chamamés, chacareras, milongas e rancheiras, misturados ao choro, jazz e música de concerto, entre outros gêneros, que renderam à banda diversos reconhecimentos, como o Prêmio Açorianos de Música de 2005. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou pelo WhatsApp (51) 98608-5456.