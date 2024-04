Que soem as fanfarras em Porto Alegre

Na sexta-feira, uma roda de conversa dá início à programação, em local ainda a ser confirmado. No sábado, ocorrem as oficinas e apresentações nas regiões descentralizadas, no Areal da Baronesa, Vila Planetário, Ilha do Pavão e Morro da Cruz; e no domingo acontece um grande cortejo com todas as fanfarras percorrendo as ruas de Porto Alegre. Os horários e locais serão divulgados no perfil do evento pelo Instagram.

Referência nos Estados Unidos - e agora no Brasil -, o festival de fanfarras Honk!POA chega à sua quinta edição na Capital gaúcha. O evento acontece a partir desta sexta-feira e segue até domingo, com apresentações de grupos musicais de diferentes lugares do País, além de uma série de atividades e oficinas em quatro comunidades fora do eixo central de Porto Alegre: Areal da Baronesa, Vila Planetário, Ilha do Pavão e Morro da Cruz.

Sopapo Poético especial para Oliveira Silveira

O público também poderá visitar a mostra, em cartaz na Sala Laranjeira do Centro Cultural, com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. A exposição conta com recursos de acessibilidade.

Após seis meses em cartaz no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), a exposição Oliveira Silveira: poeta, negro chega ao fim nesta sexta-feira, com programação de encerramento reforçando a homenagem ao poeta afro-brasileiro. Nesta data, às 18h ocorrerá a inauguração da Sala Oliveira do Centro Cultural e o lançamento da Coleção Oliveira Silveira, da editora Ponto Ufrgs, seguida do sarau Sopapo Poético - edição especial, promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC), às 19h.

Trilhas instrumentais do Sul da América

Um dos mais bem sucedidos projetos de música instrumental do Estado, o Quartchêto está no Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665) nesta quinta e sexta-feira, às 19h30min. No repertório, estão músicas autorais que relembram os mais de 22 anos de trajetória do grupo formado por Hilton Vaccari, Julio Rizzo, Gabriel Romano e Ricardo Arenhaldt. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 30,00.

As apresentações do Quartchêto são embaladas pelos ritmos tradicionais do Sul do Brasil, Argentina e Uruguai, misturados ao choro, jazz e música de concerto, entre outros gêneros.