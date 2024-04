Festival 'Honk!POA' retorna para mais uma edição, a partir desta sexta-feira (26)

Referência nos Estados Unidos - e agora no Brasil -, o festival Honk!POA chega à sua quinta edição na capital gaúcha. O evento acontece a partir desta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), em diversos locais públicos da cidade. Na programação deste ano, estão previstas apresentações de grupos musicais de diversos lugares do País, além de uma série de atividades e oficinas em quatro comunidades fora do eixo central da de Porto Alegre: Areal da Baronesa, Vila Planetário, Ilha do Pavão e Morro da Cruz.Defendendo a ocupação das ruas como um processo de resistência artística, o festival acontece desde 2006 em diversos lugares do mundo, mas ganhou força no Brasil quando estreou no Rio de Janeiro em 2015. O evento se caracteriza por ser totalmente independente e se fortalece graças ao apoio de simpatizantes, que arcam com despesas relacionadas à infraestrutura, logística, taxas da prefeitura e divulgação da programação. Em 2024, participam 300 músicos de diferentes capitais do Brasil e mais de 100 voluntários na produção.Para esta edição, já estão confirmadas fanfarras e coletivos como Charanga Encarnada (SC), ⁠Coletivo de Trombones de Vara a Noite (RS), ⁠La Brasa Lunera (RS), ⁠Tribloco (RS), ⁠MagmaGroove (RS), ⁠Bateria do Bloco Mulemba da Caxu (RS), ⁠Avisem a Shana que Sábado vai Chover (RS), ⁠No Caminho te Explico (RS), ⁠Marimbondo Não Respeita (RJ), ⁠Sopre suas Feras (RS), ⁠Sopra Isso (RJ), ⁠Maluvidas (BSB), ⁠Fanfarra da Ponte (SC), ⁠Colmeia (RS), ⁠João Fanfarrão (RS), ⁠Unides dos Bloquinhos e del Circo de Rua (SC), ⁠Bloco do Beijo (RS), ⁠Famfasystem (RS) e ⁠Bate Sopra (RS).Na sexta-feira, uma roda de conversa dá início à programação, em local ainda a ser confirmado. No sábado, ocorrem as oficinas e apresentações nas regiões descentralizadas, no Areal da Baronesa, Vila Planetário, Ilha do Pavão e Morro da Cruz; e no domingo acontece um grande cortejo com todas as fanfarras percorrendo as ruas de Porto Alegre. Os horários e locais serão divulgados no perfil do evento pelo Instagram.