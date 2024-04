Palco de Madonna em Copacabana será 2 vezes maior do que o utilizado na turnê mundial

Para o show na Praia de Copacabana, a cantora Madonna contará com um palco duas vezes maior que o usado nas outras datas de sua turnê atual, a Celebration Tour. A informação foi anunciada pela Bonus Track, organizadora do evento.

. O palco terá 24 metros de frente e um pé direito de 18 metros.Além disso,A passarela central conta com 22 metros de extensão, enquanto as laterais têm 20 metros cada.O show gratuito, que acontecerá no dia 4 de maio, é a única data da turnê na América do Sul e deve ser o maior da carreira da artista.Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, o, "entre cariocas e moradores da região metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros".