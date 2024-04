Estrela do fado, Mariza canta disco dedicado a Amália Rodrigues no Teatro do Bourbon Country

Uma das maiores intérpretes da música portuguesa contemporânea, Mariza estará no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) nesta quinta-feira (25), às 21h. O repertório tem como norte o álbum Mariza canta Amália (2020), produzido pelo violoncelista, arranjador e produtor carioca Jaques Morelenbaum. Ainda há ingressos no site Uhuu e na bilheteria do teatro, por valores a partir de R$ 45,00.A base do trabalho, lançado durante a pandemia, é o cancioneiro associado a Amália Rodrigues (1920-1999), maior diva da história do fado. Estrela do fado contemporâneo, Mariza promete incluir no repertório canções do novo álbum, que está sendo preparado e deve sair no final de 2024. Ela estará acompanhada do virtuose Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Adriano “Dinga” Alves (baixo), Phelipe Ferreira (viola), João Freitas (bateria e percussão) e João Frade (Acordeão).