Tribo Brasil leva novo espetáculo 'Tins & Bens e Tais' ao Ocidente Acústico

Conhecida na cena musical gaúcha por suas apresentações recheadas de disposição e brasilidade, a Tribo Brasil leva ao Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) seu novo show, Tins & Bens e Tais. A apresentação, que homenageia os compositores Tim Maia e Jorge Ben Jor, acontece nesta quinta-feira (25), às 21h, dentro do projeto Ocidente Acústico. Ingressos, a partir de R$ 25,00, no Sympla. Além de clássicos da dupla que dá nome ao show, a Tribo Brasil traz no repertório muitas referências aos 'Tais': Gilberto Gil, Wilson Simonal, João do Vale, Chico Science, Originais do Samba, Ivete Sangalo e Elis Regina entre outros. A noite promete ser cheia de releituras originais em ritmo de samba, soul, groove, samba rock, baião, maracatu, samba jazz e funkadão carioca.