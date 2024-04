Workshop com Guinga e Anna Paes acontece no Casarão Cordas e Cordas

O Casarão Cordas e Cordas (rua Garibaldi, 1.025) recebe nesta quinta-feira (25), das 15h às 18h, o evento A música de Guinga - por Guinga e Anna Paes. A proposta do workshop é realizar uma vivência musical em torno da obra de Guinga, com as presenças do próprio violonista e compositor e da cantora e compositora Anna Paes. O evento é destinado a compositores, instrumentistas e cantores, mas também aceitará inscrições de apreciadores da música, que poderão participar fazendo perguntas e comentários. Informações, incluindo inscrições, pelo telefone (51) 99611-4147.A duração do workshop será de 3 horas, com 15 minutos de intervalo. Em um primeiro momento Guinga compartilhará a sua trajetória, e interpretará, ao lado de Anna Paes, uma seleção de canções do seu repertório ou do repertório de compositores que são suas referências. Em um segundo momento os participantes que forem selecionados para fazer uma performance a partir do envio prévio de um link em áudio ou vídeo, terão a oportunidade de cantar e/ou tocar e receber uma orientação sobre a sua atuação.