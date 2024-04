Mostra 'Veracidade' tem visita guiada nesta quarta-feira (24), no porão do Paço Municipal

Nesta quarta-feira (24), às 16h, acontece visita guiada da exposição Veracidade, em cartaz - com entrada franca - no porão do Paço Municipal (rua General João Manoel, 157). A atividade irá contar com a presença da curadora da mostra, Denise Giacomoni, e alguns dos 36 fotógrafos que integram o projeto. O público também poderá conferir os trabalhos até o dia 31 de maio, sempre de segundas a sextas-feiras, das 9h às 17h.