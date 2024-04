Jessie Jazz canta samba dentro do projeto 'Construção Cultural - Sindusom', nesta quinta-feira (25)

A convidada do mês de abril da temporada de shows do Teatro Sinduscon-RS (av. Augusto Meyer, 146) é a cantora, instrumentista e compositora Jessie Jazz, artista revelação da cena cultural gaúcha.

A apresentação, com entrada franca, acontece às 20h desta quinta-feira (25), dentro da 2º edição do ano da série Samba Novo (do projeto Construção Cultural - Sindusom), que tem como objetivo destacar as novidades entre intérpretes e compositores de samba da capital gaúcha, convidando artistas da nova geração que tenham ou não o samba em sua trajetória para serem acompanhados pelo regional do projeto. A ideia é mesclar repertório inédito com clássicos em uma roupagem contemporânea que comunique com os anseios do público que já frequenta o projeto, implementado há 11 anos pela entidade.



Jessie Jazz atua no cenário cultural desde 2017, com shows nas principais casas noturnas e festivais do Rio Grande do Sul. Atualmente, aos 21 anos de idade, está produzindo seu primeiro trabalho autoral que está em fase de captação.



No espetáculo desta quinta-feira, a artista estará acompanhada de Mathias Behrends Pinto (violão), Rafael Rodrigues (percussão e sax), Fábio Azevedo (cavaquinho), Giovani Bertti (percussão), Zalmir Chwartzmann (percussão) e César Franarin (sax e apresentação).



Até o momento, mais de 80 shows já foram realizados dentro do projeto Construção Cultural, que integra, ainda, o programa Resgate do Patrimônio Histórico, que restaura e revitaliza monumentos e espaços, tais como o monumento O Laçador e o Parque Farroupilha, em Porto Alegre.