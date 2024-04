XV Festival de Cinema da Fronteira acontece a partir desta terça-feira (23)

XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira, na região da campanha gaúcha. O evento é todo gratuito e terá suas primeiras exibições em Livramento (RS) e Rivera (Uruguai), seguindo de quarta (24) a sábado (27), no município de Bagé, com atividades também na Fronteira da Paz durante a semana. A lista completa dos filmes está disponível no site América Latina, Pátria Grande.



Ao todo, sete longas-metragens integram a competição - que tem curadoria dos críticos de cinema Jonas Chadarevian e Roger Lerina. A programação conta, ainda, com mostra de sete filmes em sessões especiais e 51 curtas-metragens, além de apresentações musicais, debates, oficinas e o III Mercado Sur Frontera WIP LAB, voltado para profissionais da área audiovisual. Entre os tutores do Sur Frontera estão nomes como Maria Angela de Jesus (Paramount), Carla Esmeralda (Laboratório Novas Histórias), Walter Tiepelmann (Festival de Málaga), Juan Benitez Alassia (UCINE) e Davi de Oliveira Pinheiro (Ausgang).

O evento começa em Sant’Ana do Livramento, às 9h30min, com a abertura do Fórum Audiovisual & Turismo no Auditório da ACIL para autoridades e convidados. No mesmo local, acontecem os encontros Turismo Cinematográfico: O Papel das Film Commissions, às 10h, e Destinos de Cinema: O Audiovisual Promovendo o Turismo, às 11h. Ainda no mesmo dia, a programação muda-se para Rivera, onde, às 14h30min, ocorre a Mostra Competitiva de Curtas-metragens de Animação na Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec). A segunda parte da mostra de animação passa às 16h. A programação do dia termina às 19h, com o longa Partido (2023), de vários diretores, no mesmo local.

Em Bagé, os longas da mostra principal (compostos por títulos nacionais e filmes do Chile e da Argentina, vários deles inéditos), serão exibidos no Cine7 (av. Sete de Setembro, 1062), com sessões às 10h, 14h e 16h, enquanto os demais serão todos projetados no Centro Histórico Vila de Santa Thereza. O local também será palco das apresentações musicais e homenagens, que este ano serão voltadas à cineasta Lucrecia Martel, nome máximo do cinema argentino, e o santamariense Flávio Bauraqui, prestigiado ator de teatro e cinema. Ainda em Bagé, às 14h30min, haverá a exibição especial do longa Pureza (2019), de Renato Barbieri, no Centro Histórico Vila de Santa Thereza.

Na quarta-feira, às 10h, Sant’Ana do Livramento recebe a mostra Fronteirinha, com o longa-metragem Placa Mãe (2023), de Igor Bastos, na Escola Estadual Rivadávia Corrêa (Rua dos Andradas, 797). Pela manhã, Bagé recebe a cerimônia de abertura, às 9h, na Casa de Cultura Pedro Wayne (rua Gen. Neto, 16). Às 10h, serão projetados o curta AI (2019) e o longa Zama (2017), da homenageada Lucrecia Martel, no Cine7. A Transformação de Canuto (2023), de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho abre a mostra competitiva de longas, às 14h, também no Cine7.

A programação vai para Santa Thereza, a partir das 16h, com a primeira parte da mostra regional de curtas. Às 18h, é a vez do primeiro programa internacional de curtas. As atividades do dia terminam com a aula magna de Lucrecia Martel, aberta para a comunidade, às 20h, no mesmo local.



Na quinta-feira, a a mostra Fronteirinha apresenta o longa O Sonho de Clarice (2023), de Fernando Gutierrez e Guto Bicalho, às 10h, na Escola Estadual Rivadávia Corrêa, em Livramento. No mesmo horário, em Bagé, começa a mostra competitiva de longas, com a exibição de O Estranho (2023), de Flora Dias e Juruna Mallon no Cine7.

O longa Las Cosas Indefinidas (2023), de María Aparicio, começa a programação da tarde na em Bagé, no Cine7, às 14h. Em seguida, às 16h, será projetado outro título da mostra principal: Penal Cordillera (2023), de Felipe Carmona. Em sessão especial, o longa Inventário de Imagens Perdidas (2023), de Gustavo Galvão, será exibido às 19h, no IFSul (av. Leonel de Moura Brizola).



Na sexta-feira, a mostra competitiva de longas exibe Seu Cavalcanti (2023), de Leonardo Lacca, no Cine7, às 10h, na Casa de Cultura Pedro Wayne, às 11h. A programação da tarde inicia às 14h, com sessão do longa La Otra Memoria del Mundo (2023), de Mariela Pietragall, seguido de O Diabo na Rua no Meio do Redemunho (2023), de Bia Lessa, que será projetdo às 16h no mesmo local.



O segundo programa da mostra de curtas é a atração das 18h, no Centro Histórico Vila de Santa Thereza, com uma homenagem a Bauraqui, às 19h30min, e a segunda parte da mostra regional, às 20h. A partir das 21h30min, Clarissa Ferreira faz uma apresentação musical, acompanhada de Ana Matielo e Emily Borghetti.



O último dia do festival inicia com sessão especial dos curtas O bolo (2010), Como as nuvens são (2011) e Ninjas (2011), estrelados por Flávio Bauraqui, com exibições a partir das 15h, no Centro Histórico Vila de Santa Thereza. Às 16h, é a vez do longa La Mujer Sin Cabeza (2008) de Lucrecia Martel, ser exibido. A homenagem à cineasta ocorre às 20h30min, seguida da cerimônia de premiação às 21h, com participações especiais de Julieta Laso, Rita Zart e Carlos Gerbase. Após, o show de Alê & Claudinho encerra o evento.