Espetáculo 'A comédia dos amantes' tem estreia nacional no Theatro São Pedro, nesta terça-feira (23), no Theatro São Pedro

A comédia dos amantes, montagem dirigida por Rogério Beretta, que estreia nesta terça-feira (23), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). O espetáculo será apresentado também na quarta-feira (24), no mesmo horário. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 80,00 e estão à venda no site A guerra entre os sexos é o tema da peça, montagem dirigida por, que estreia nesta terça-feira (23), às 20h, no(Praça Marechal Deodoro, s/n°). O espetáculo será apresentado também na quarta-feira (24), no mesmo horário. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 80,00 e estão à venda noda instituição.

Com uma narrativa bem humorada, o texto de Luiz Arthur Nunes e Angel Palomero viaja através dos tempos, em cenas clássicas de diversos estilos teatrais, que vão desde a Grécia antiga, passando pela Idade Média, chegando até os dias atuais.

Segundo o diretor, a dramaturgia do espetáculo difere bastante da primeira versão, ocorrida há 25 anos. "Escolhi o nome para fazer uma homenagem à primeira montagem, realizada há duas décadas, que foi uma das primeiras produções que estrearam no Porto Verão Alegre", comenta Beretta, que é idealizador e realizador do festival de teatro, que ocorre a cada início de ano na Capital. "Apesar do texto ser do mesmo mesmo autor, não é o mesmo espetáculo", emenda.

Em cena, Ana Paula Schneider e Leonardo Barison vivem um casal de atores que está em crise na relação, enquanto desempenha diversos personagens de peças assinadas por Aristófanes, Shakespeare e Tchekov, entre outros. "É uma comédia que trabalha a metalinguagem, com o teatro dentro do teatro", explica Beretta. "Enquanto os dois personagens ensaiam durante o processo de montagem do espetáculo que eles irão estrear, entre uma cena e outra se passa a história de conflito entre os atores."

A contrarregragem é de Vitória Rodrigues, que participa de alguns momentos da trama, no papel de personagens de apoio. Além de atuar, o elenco canta, dança e se expressa - em alguns fragmentos de cena - na linguagem do cinema mudo, em uma trama que busca provocar, além do riso, também emoção à plateia, destaca o diretor.

Para executar as danças em cena, Ana Paula e Barison contaram com a condução da coreógrafa Carlota Albuquerque. "Estou muito esperançoso nessa mistura de gêneros, linguagems e estilos teatrais", comenta Beretta. "Durante os ensaios, que iniciaram no final de 2023 (com uma pausa durante o verão deste ano), trabalhamos muito cada personagem das cenas clássiocas - que estão bem distintos um dos outros, com muita coerência no contexto onde estão inseridos - em contraponto com o naturalismo dos atores-personagens da peça, que passam discutindo sua relação nos intervalos do processo", avalia.

A música-tema do espetáculo é de Néstor Monasterio e os figurinos e acessórios são de Suzi Martinez. A equipe de A comédia dos amantes ainda conta com Rodrigo Shalako (cenário), Mainquest (identidade visual) e Maurício Moura (iluminação). A produção é da Mezanino e Artistaria.