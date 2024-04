Casa de Cultura Mario Quintana realiza evento 'Artes e ditadura'

Nesta terça-feira (23), a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) promove o evento Artes e ditadura, atividade gratuita e sem necessidade de inscrição prévia que faz alusão aos 60 anos do golpe de 1964. O encontro acontece às 19h, na sala Sergio Napp 2, localizada no espaço cultural (Rua dos Andradas, 736), a fim de discutir a relação de diferentes expressões artísticas e a censura.



Na ocasião, haverá uma mesa-redonda, mediada pelo historiador Cochise César, onde pesquisadores das áreas de Teatro, Música, Literatura e Artes Visuais, explanarão sobre como a censura e a repressão influenciaram na produção e circulação de diferentes expressões artísticas, e também como as memórias do período seguem reverberando nos dias atuais.

O projeto, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, contará com a presença do servidor público da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac/RS), Alexandre Veiga, que atua na área de gestão e digitalização de acervos e coordena o acervo do poeta Mario Quintana. Sua fala envolverá o tema Limites, tolerâncias, questionamentos: o acervo de textos teatrais como prática de controle moral e político na ditadura.

Também participam do debate, o músico e compositor Arthur de Faria, que discorrerá sobre Elis Regina, ditadura militar e Música Popular Brasileira (MPB); a professora do curso de Letras da Ufrgs, Gínia Gomes, que abordará o campo da Literatura, com uma apresentação sobre Os desaparecimentos forçados no romance contemporâneo; e a artista e mestrando em História da Arte Sue Gonçalves, que falará sobre Censura na arte contemporânea: um caso de perseguição e exílio.