Rap in Cena confirma edição em 2024 em Porto Alegre

Para celebrar 10 anos, o festival Rap in Cena deve realizar a maior edição de sua história nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre. A organização do evento, o maior festival da cultura hip hop do Brasil, tem alta expectiva a respeito da edição deste ano. Se ano passado o Harmonia recebeu 50 mil pessoas em dois dias, a intenção é que a edição de 10 anos chegue a 60 mil presentes.“Este ano é muito especial por tudo que passamos até aqui. Aquele sonho que tinha lá no início se consolidando como maior festival de cultura hip hop do Brasil”, diz Keni Martins, um dos sócios e idealizadores do evento.Informações sobre venda de ingressos e atrações serão divulgadas em breve. Por enquanto, Keni adianta apenas um spoiler: “Vamos ter um palco inédito assinado por uma celebridade mundial”.