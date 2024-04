Banda Psycho Delícia apresenta álbum 'Psy-fi' em show no Agulha

Destaque crescente na cena de música experimental de Porto Alegre e do País, a banda de rock psicodélico Psycho Delícia apresenta o disco Psy-fi em show no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300) nesta quinta-feira (18), a partir das 21h. Ingressos, com valores a partir de R$ 20,00, disponíveis pelo Sympla. Formada pelos produtores Erick Endres e Bruno Neves, juntamente com o VJ Frederico Demin, a banda utiliza inteligência artificial para criar vídeos e imagens ilustrativas para as músicas. O novo trabalho, que borra os limites entre ficção científica e criação musical, carrega no nome um trocadilho com a temática "sci-fi", de ficção científica, que rege toda a obra autoral. Buscando uma sonoridade única, capaz de transportar ouvintes para um novo universo, o disco Psy-fi foi inteiramente gravado ao vivo, sem repetições. O show desta quinta-feira trará o álbum na íntegra, com ambientações, projeções e manipulação de áudio que reforçam a imersão do público na viagem proposta pelo trabalho.