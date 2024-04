Fundação Ecarta recebe exposições sobre pandemia, passagem do tempo e universo feminino

A Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943) inaugura exposições de três artistas nesta terça-feira (16), a partir das 19h. As mostras ficam no local até 12 de maio, com visitação de terça a domingo, das 10h às 18h, inclusive feriados. A entrada é franca.

Neca Sparta e Dennise Iserhard partilham a Galeria Ecarta com seus trabalhos na estreia do projeto Artista+Artista, que propõe uma dupla de artistas nas duas salas expositivas do térreo durante todo o ano. Com o título Antes Ainda, Neca Sparta traz reflexões do impacto coletivo vivido na pandemia de Covid-19 em 12 trabalhos com curadoria de Gabriela Motta. Por sua vez, Dennise Iserhard apresenta pinturas que abordam a resiliência frente ao tempo e às adversidades, com seleção de Niura Legramante Ribeiro, na exposição Laminina: transmutações do tempo.



Por fim, a artista visual Ursula Jahn apresenta a exposição Se esse corpo fosse meu na sala do Projeto Potência. Ela reúne dois trabalhos com temática feminina, dialogando sobre violência, assédio e feminicídio. Ursula é a primeira dos cinco artistas selecionados por edital para este novo espaço da casa. O projeto de artes visuais da Fundação Ecarta tem coordenação de André Venzon.