Sala Redenção e Instituto Confúcio apresentam mostra de cinema chinês

Neste mês, o Instituto Confúcio na UFRGS comemora seu aniversário, completando 12 anos de difusão da língua e da cultura chinesas no Rio Grande do Sul. Para celebrar a data, o instituto apresenta uma mostra de cinema em parceria com a Sala Redenção, entre os dias 15 e 30 de abril. Intitulada “Não há razão para temer o vento”, a programação exibe seis filmes do cinema chinês da “sexta geração”, que focam na temática da família.



Contemplando filmes pós-1990, o cinema chinês da “sexta geração” é uma consequência das transformações políticas, econômicas e sociais que o país enfrentou nas últimas décadas. Em oposição a um cinema puramente comercial, os realizadores deste movimento focam em um cinema social de propostas mais críticas e esteticamente inovadoras. Como resultado, as obras ressaltam o dilema entre o crescimento econômico e seus custos sociais, como por exemplo, a dificuldade da preservação de patrimônios culturais diante da globalização.



“Não há razão para temer o vento” foca especialmente na temática da família. Dessa forma, a programação busca demonstrar a centralidade da instituição familiar na sociedade chinesa, mesmo diante dos intensos ventos das mudanças políticas, econômicas e sociais. O título da mostra homenageia essa característica, fazendo alusão ao provérbio chinês “Quando as raízes são fortes, não há razão para temer o vento”.



A seleção de filmes inclui “Banhos”, “Três Gerações e Um Destino”, “Voltando para Casa”, “Raio de Sol na Ponta dos Dedos”, “As Montanhas se Separam”, e a animação “Lanterna de Lótus”. A fim de proporcionar uma maior reflexão sobre as obras, a mostra apresenta exibições seguidas de bate-papo às terças e quintas-feiras, às 19h. Além disso, no dia do aniversário do Instituto Confúcio na UFRGS (26 de abril), a partir das 17h, a Sala Redenção recebe um evento especial, com decoração temática e apresentações culturais, para homenagear a cultura chinesa.



Todas as sessões têm entrada franca e são abertas à comunidade em geral. O cinema da UFRGS está localizado no campus central da Universidade, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA 'NÃO HÁ RAZÃO PARA TEMER O VENTO':



BANHOS



(dir. Zhang Yang | China | 1999 | 92 min)



A atitude gélida de um jovem empresário rico em relação à sua origem da classe trabalhadora está prestes a derreter quando ele é forçado a se reconectar com seu pai idoso e irmão mais novo com problemas mentais, que juntos administram uma casa de banho pública.



15 de abril | segunda-feira | 16h



25 de abril | quinta-feira | 16h



30 de abril | terça-feira | 19h + Conversa com a professora Adriana Dorfman (Geografia-UFRGS)





TRÊS GERAÇÕES E UM DESTINO



(dir. Hou Yong | China | 2004 | 130 min)



Saga familiar geracional ambientada em Xangai nos anos trinta, sessenta e oitenta.



15 de abril | segunda-feira | 19h



26 de abril | sexta-feira | 18h30 - sessão de aniversário do Instituto Confúcio*



*Acompanhada de cerimônia de celebração do aniversário do Instituto Confúcio a partir das 17h + Conversa com as professoras Lanling Bai e Leticia Grubert (Diretoras do Instituto Confúcio na UFRGS) após a projeção



30 de abril | terça-feira | 16h





LANTERNA DE LÓTUS



(dir. Guang Xi Chang | China | 1999 | 85 min)



Um menino chamado Chen Xiang usa uma lanterna mágica de lótus para procurar e resgatar sua mãe, uma deusa, do castigo cruel que recebeu de seu irmão, o rei dos deuses, por se apaixonar por um homem mortal.



16 de abril | terça-feira | 16h



18 de abril | quinta-feira | 16h



25 de abril | quinta-feira | 19h + Conversa com as professoras Li Tianxue (Alice) e Mariana dos Reis (Instituto Confúcio na UFRGS)



29 de abril | segunda-feira | 19h





VOLTANDO PARA CASA



(dir. Zhang Yimou | China | 2014 | 111 min)



O prisioneiro político Lu Yanshi é libertado ao fim da Revolução Cultural. Quando volta para casa, ele descobre que sua esposa sofre de amnésia; não o reconhece e ainda aguarda o retorno de seu marido sem perceber que ele está ao seu lado.



16 de abril | terça-feira | 19h + Conversa com o professor José Miguel Quedi Martins (Relações Internacionais-UFRGS)



19 de abril | sexta-feira | 19h



24 de abril | quarta-feira | 16h





RAIO DE SOL NA PONTA DOS DEDOS



(dir. Huang He | China | 2013 | 88 min)



O irmão e a irmã Shi Xiaohe e Shi Xiaoyu, cujos pais trabalham em Shenzhen, moram com o avô no campo. Para cuidar de seu avô, que tem problemas de visão, Xiaohe deixava sua irmã ficar sozinha e fazia longas viagens de barco para ir e voltar da escola e de casa todos os dias.



17 de abril | quarta-feira | 16h



23 de abril | terça-feira | 19h + Conversa com Isis Paris Maia (Doutoranda em Políticas Públicas-UFRGS)





AS MONTANHAS SE SEPARAM



(dir. Jia Zhangke | China | 2015 | 131 min)



Uma história em três partes que se inicia no fim da década de 1990 e acompanha Tao, bela jovem da província de Shanxi que se vê dividida entre dois pretendentes, seus amigos de infância Zhang e Liangzi.



18 de abril | quinta-feira | 19h + Conversa com o professor Nilo André Piana de Castro (Colégio de Aplicação-UFRGS)



19 de abril | sexta-feira | 16h



23 de abril | terça-feira | 16h



24 de abril | quarta-feira | 19h



29 de abril | segunda-feira | 16h