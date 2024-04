Livro aborda apagamento de indígenas e negros da história da imigração alemã

O livro-reportagem Invisíveis – o lugar de indígenas e negros na história da imigração alemã, de Gilson Camargo e Dominga Menezes, produzido com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura, tem lançamento nesta terça-feira (16), às 15h, na Biblioteca Pública Vianna Moog (rua Osvaldo Aranha, 934), em São Leopoldo.

Lançado no ano do Bicentenário da Imigração Alemã, Invisíveis propõe um contraponto à narrativa oficial que exalta o protagonismo dos imigrantes europeus ao considerar o dia 25 de julho de 1824 como o início da história do município.

O livro resgata registros históricos da presença milenar de indígenas que circulavam pelo território que um dia seria o Rio Grande do Sul e faziam do Vale do Sinos parte do seu território, bem como demonstra que São Leopoldo já era habitada por negros escravizados trazidos de diversas partes do continente africano, assim como os portugueses residentes.