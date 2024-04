V744atelier promove conversa com a artista Maria Ivone dos Santos nesta quarta

Em Performance do Arquivo: Especulações, em exposição no V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744), Maria Ivone dos Santos parte de um olhar retrospectivo sobre o seu arquivo artístico pessoal para ativá-lo e lançar-se em novos projetos. Na próxima quarta-feira (17), às 19h, a carreira da artista será abordada em mais uma Conversa com a Artista. A atividade tem entrada franca.