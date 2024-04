Theatro São Pedro recebe Sarau Especial com Renato Borghetti e Fábrica de Gaiteiros

O espetáculo especial do Sarau do Solar Colaborativo no Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°), acontece na próxima quarta-feira (17), às 20h, e recebe Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros. O show comemora os 189 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A entrada é gratuita, mas sugere-se a doação de alimentos não perecíveis.

Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros é um projeto voltado à sociedade, que forma alunos de acordeão diatônico, instrumento conhecido popularmente na região Sul do Brasil como gaita de oito baixos. A confecção dos instrumentos é realizada com madeira certificada de eucalipto, proveniente de plantios renováveis e ambientalmente sustentável.

O projeto atualmente acontece em 21 municípios com a participação de centenas de crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos. Dentre as atividades do projeto estão apresentações do grupo de gaiteirinhos, que integra o plano pedagógico e proporcionar a experiência de palco para as crianças e adolescentes.