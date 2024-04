Cinepsiquiatria deste mês apresenta o filme A Sala dos Professores neste sábado

A próxima edição do Cinepsiquiatria, iniciativa que desde 2017 busca unir cinema e reflexões sobre saúde mental, acontece neste sábado (13), às 10h30min. O GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping (avenida Praia de Belas, 1.181) recebe exibição do drama alemão A Sala dos Professores. Os ingressos já estão disponíveis no site, com 50% de desconto.