Recital destaca instrumentos de sopro na Casa da Ospa neste domingo

A Série de Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre retorna neste domingo (14). O Quinteto Som 5, composto pelos músicos da Ospa Henrique Amado (flauta), Viktoria Tatour (oboé), Diego Grendene (clarinete), Altair Venâncio (fagote) e Nadabe Tomás (trompa), apresentará um programa totalmente dedicado a instrumentos de sopro na Sala de Recitais da Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501), às 18h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

O grupo dará início ao recital com Quinteto nº 1 em Si Bemol Maior, de Franz Danzi (1763-1826). Em seguida, será interpretada Suíte para Quinteto de Instrumentos de Sopro, de Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948) A obra de Fernández é fortemente influenciada pelo folclore brasileiro, como em Pastoral (Crepúsculo no Sertão) e Fuga (Sacy-Pererê).

O recital será encerrado com uma composição do século XX, de Paul Hindemith (1895-1963). Kleine Kammermusik é uma das duas peças de música de câmara publicadas por Hindemith em 1922, com influências do jazz e do trabalho de Igor Stravinsky.