Teatro de Câmara Túlio Piva recebe sarau em homenagem a Porto Alegre

O sarau Porto Alegre, que bem me faz o bem que te quero é um espetáculo no formato recital-show, com poemas e canções em louvor à cidade de Porto Alegre. Na formação, um grande elenco com experiência de cerca de 30 apresentações realizadas nesse formato, em diferentes formações. A apresentação acontece neste sábado (13), às 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575). A entrada é franca, com ingressos disponíveis para retirada na plataforma Sympla.