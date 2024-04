As cores de Marcelo Zanini à mostra no Espaço Cultural Correios

A vernissage da exposição Croma, de Marcelo Zanini, acontece neste sábado (13), às 11h, no Espaço Cultural Correios (avenida Sete de Setembro, 1.020), com curadoria de Fábio André Rheinheimer. A mostra segue no local para visitação, de terça a sábado das 10h às 17h, até o dia 18 de maio, com entrada franca.

Zanini alia paixão e beleza em sua trajetória como artista e médico. São 27 obras de grandes dimensões que expressam nas cores e nos gestos uma arte visceral.

Marcelo Zanini iniciou a pesquisa do expressionismo abstrato na década de 90, participando de exposições no Brasil e no exterior. O artista concilia o trabalho médico com a pintura e transformou sua clínica em uma verdadeira galeria de arte, que também abre espaço para o amplo estúdio onde produz suas obras.