Espetáculo infantil Bita e os Animais acontece no Theatro São Pedro neste final de semana

Bita e os Animais, com mais de 12 bilhões de visualizações na internet e agora ao vivo nos palcos pelo Brasil, desembarca em Porto Alegre. O espetáculo infantil faz apresentações neste final de semana (13 e 14), às 15h, no Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°). Ingressos à venda no site do local, a partir de R$ 25,00.

O Mundo Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado do planeta Musica, do planeta Circo e de muitos outros astros divertidos. A principal missão do Bita e fazer com que os seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atrativa. Todas as musicas tem foco nos diversos ambientes da natureza em que vivem diferentes espécies.

Então, o Bita sai em suas viagens musicais cantando e brincando com muitos tipos de animais, apresentando os habitats, os costumes e principais características dos bichos, sempre com muita alegria. Dirigido por Maurício Vogue, Bita e os Animais – O Espetáculo é baseado nas animações do primeiro álbum do Mundo Bita, que recebeu o prêmio de DVD de Platina pela Sony Music e teve mais de 12 bilhões de visualizações na internet.