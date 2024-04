Longa 'As linhas da minha mão' estreia nos cinemas brasileiros

Grande vencedor da Mostra Aurora do Festival de Tiradentes de 2023, As linhas da minha mão, de João Dumans, estreia nos cinemas brasileiros nesta semana. O filme nasce a partir de uma série de encontros entre o cineasta e a artista Viviane de Cássia Ferreira, nos quais ela fala sobre a vida, seu trabalho e sua própria experiência com a loucura.

Atriz do núcleo Sapos e Afogados, um dos grupos teatrais mais importantes do Brasil na área de criação e saúde mental, Viviane se abre diante da câmera sobre questões delicadas como o próprio adoecimento, já que convive desde os 30 anos com o diagnóstico de Transtorno Bipolar.

No filme, ela fala de forma aberta também sobre a sua solidão e sobre a sua sexualidade, dois temas tabus para mulheres mais velhas na sociedade brasileira. Mas o faz de uma maneira leve, engraçada e cativante, o que leva as pessoas a se identificarem com a sua personagem e a perceberem essas questões de um ângulo diferente. A produção é da Katásia Filmes, e a distribuição da Embaúba Filmes.