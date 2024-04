Ospa apresenta Concerto Clássico com o maestro Christian Baldini neste sábado

Neste sábado (13), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, transporta o público para o berço da música clássica, Viena. Alguns dos mais célebres moradores da cidade no século 18 e 19 – Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert – compõem o programa do Concerto Clássico. O concerto inicia às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501) com transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube. Os ingressos podem ser adquiridos pela Sympla, a partir de R$ 10,00.