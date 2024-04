Devendra Banhart no Opinião

Devendra Banhart, um dos nomes mais conceituados da cena indie mundial, virá ao Brasil pela quarta vez. O cantor e compositor norte-americano, que foi anunciado recentemente como uma das atrações do Festival Queremos!, no Rio de Janeiro, subirá também ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira, às 22h, com a turnê do recente Flying Wig. Ingressos a partir de R$ 95,00 pelo Sympla. Mesclando folk e psicodélico, o 11º registro de Banhart conta com a parceria da britânica Cate Le Bon. A obra tem quatro singles de destaque: Twin, Sirens, Nun e Fireflies. Além dos melhores momentos de Flying Wig, outras faixas queridas pelos fãs estarão no repertório desta quinta-feira, como Für Hildegard von Bingen, Carmensita, Seahorse, Golden Girls e Mi Negrita.

Celebração da arte drag

Betina Polaroid e Hellena Malditta, finalistas do reality show Drag Race Brasil, comandam a mais nova festa drag de Porto Alegre. Feita para celebrar a arte drag, a Drag Night acontece no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), em formato pista, nesta sexta-feira, a partir das 22h30min. Os ingressos para o espetáculo estão à venda na plataforma Uhuu e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 56,00. A festa é uma parceria com a WorkRoom, renomada casa e assumidamente LGBTQIA que incentiva a arte drag com performances e valoriza a identidade e a liberdade de quem a frequenta. Para quem quiser registrar o momento com as divas, a opção Meet & Greet está disponível e o ingresso deve ser comprado em separado das entradas para o show.

