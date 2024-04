Lagum se apresenta no Araújo Vianna nesta sexta-feira

Lagum, um dos nomes mais carismáticos do pop rock na atualidade, já tem uma data para retornar a Porto Alegre. O grupo mineiro, que foi indicado ao Grammy Latino com o recente Depois do Fim (2023), subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (12), às 21h30, com a sua nova turnê, chamada Lagum Ao Vivo. Ingressos à venda a partir de R$ 95,00 na plataforma Sympla , um dos nomes mais carismáticos do pop rock na atualidade, já tem uma data para retornar a Porto Alegre. O grupo mineiro, que foi indicado ao Grammy Latino com o recente Depois do Fim (2023), subirá ao palco do(avenida Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (12), às 21h30, com a sua nova turnê, chamada. Ingressos à venda a partir de R$ 95,00 na plataforma

Com 4 milhões de ouvintes no Spotify e hits do tamanho de Deixa, Oi e Detesto Despedidas, a banda há pouco teve uma passagem muito bem-sucedida pela Europa e vários sold outs pelo nosso país. Além dos seus grandes sucessos, o Lagum também vai incluir no repertório os seus singles mais atuais, que são os casos de Depois do Fim e Olha Bela.

Em 2014, quatro amigos se juntaram para formar o Lagum, em Minais Gerais. A banda, que iniciou a sua trajetória com Pedro Calais (vocal), Zani Cardoso e Jorge Borges (guitarras), Chico Jardim (baixo) e Tio Wilson (bateria), falecido em 2020, gravou o seu primeiro álbum dois anos depois.