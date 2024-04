Teatro Carlos Carvalho recebe o espetáculo A Arte de Isadora Duncan nesta sexta

A Arte De Isadora Duncan faz parte da 14ª edição da Jornada de Dança da Bahia e ocorre nesta sexta-feira (12), às 19h, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A entrada é gratuita, por meio de inscrição online Isadora Duncan é conhecida por romper com os padrões do ballet clássico e devolveu à dança o seu valor como arte sagrada e popular. A apresentaçãofaz parte da 14ª edição da Jornada de Dança da Bahia e ocorre nesta sexta-feira (12), às 19h, no, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A entrada é gratuita, por meio de inscrição

A apresentação traz um recorte dos trabalhos criados por Duncan entre 1900 e 1927, com músicas de Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Christoph Willibald Gluck, Alexander Scriabin e Franz Schubert e remontadas por Fatima Suarez (Brasil) e Lori Belilove (EUA).

Com um acentuado teor estético, histórico, documental e pedagógico, A Arte de Isadora Duncan oferece ao público acesso a importante parte da memória viva da dança produzida no Ocidente. A ministrante é Fatima Suarez, bailarina e diretora na Mantra Cia. de Dança desde 1987 e Contemporânea Ensemble desde 2002, trabalhando com coreógrafos nacionais e internacionais no Brasil, na Alemanha, França, Estados Unidos e Grécia.