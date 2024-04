Drag Night acontece no Teatro do Bourbon Country em formato pista nesta sexta

Drag Night acontece no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) em formato pista, nesta sexta-feira (12), a partir das 22h30min. Os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu Betina Polaroid e Hellena Malditta, finalistas do reality show Drag Race Brasil, comandam a mais nova festa drag de Porto Alegre. Feita para celebrar a arte drag, diferente de tudo o que Porto Alegre já viu, aacontece no(avenida Túlio de Rose, 80) em formato pista, nesta sexta-feira (12), a partir das 22h30min. Os ingressos estão à venda na plataformae na bilheteria do teatro, a partir de R$ 56,00.

A festa é uma parceria com a WorkRoom, renomada casa e assumidamente LGBTQIA+ que incentiva a arte drag com performances e valoriza a identidade e a liberdade de quem a frequenta. Para quem quiser registrar o momento com as divas, a opção Meet & Greet está disponível e o ingresso deve ser comprado separadamente do ingresso do show.

Para os fãs de RuPaul 's Drag Race, preparem-se: vem aí uma noite inesquecível. Com convidadas especiais, em um lugar incomum e com uma estrutura de altíssimo nível. A noite contará com performances, DJ sets, drinks e convidadas especiais.