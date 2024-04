Rick Wakeman traz releituras do Yes em formato sonata e outros clássicos da carreira em show

Rick Wakeman chega com sua turnê de despedida em Porto Alegre nesta quinta-feira (11). A apresentação, que ocorre às 21h, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681) faz parte da The Final Solo Tour e tem como destaque os momentos Yessonata — releituras da antiga banda de Wakeman, o Yes, como sonatas. O músico inglês faz a estreia mundial desse formato durante a gira pelo Brasil neste mês. Ingressos à venda a partir de R$ 290,00 na plataforma Bilheto O tecladista/pianistachega com sua turnê de despedida em Porto Alegre nesta quinta-feira (11). A apresentação, que ocorre às 21h, no(avenida Ipiranga, 6.681) faz parte dae tem como destaque os momentos Yessonata — releituras da antiga banda de Wakeman, o Yes, como sonatas. O músico inglês faz a estreia mundial desse formato durante a gira pelo Brasil neste mês. Ingressos à venda a partir de R$ 290,00 na plataforma

Rick Wakeman é famoso por sua participação no grupo Yes, além de ter construído uma carreira solo notável com álbuns como The Six Wives Of Henry VIII, Journey to the Centre of the Earth, The Myths e o clássico Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table.

Em seus shows, ele mostra uma mistura envolvente de clássicos atemporais e temas contemporâneos não só de sua carreira, mas também de artistas com quais colaborou — como Cat Stevens e David Bowie. Seu talento nos teclados e sua habilidade de contar histórias por meio das composições o tornaram uma lenda viva desde os anos 1970.