Orquestra Jovem Recanto Maestro abre vagas gratuitas em seis cidades do Estado

A Orquestra Jovem Recanto Maestro está com vagas abertas para novos alunos. O projeto oferece aulas gratuitas, com empréstimo de instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompete, trompa, trombone, percussão, oboé, clarinete, fagote e flauta transversal, destinadas a estudantes dos 7 aos 18 anos de idade, que residem ou estudam nas cidades de Santa Maria, Agudo, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Silveira Martins e São João do Polêsine. As inscrições não têm custo e podem ser feitas até o dia 20 de abril pelo telefone (55) 99685-6046 ou pelo email [email protected]