Grezz recebe diversas sonoridades do jazz nesta semana

Nesta semana, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) inicia sua programação na quarta-feira (10), com show do Instrumental Picumã – celebrando 10 anos de trajetória. O grupo é formado por Paulinho Goulart (acordeon), Matheus Alves (violão), Texo Cabral (flauta), Miguel Tejera (contrabaixo) e Bruno Coelho (percussão). Atualmente, o grupo trabalha na produção do terceiro disco.

Na quinta-feira (11), o baterista Zé Montenegro comemora 50 anos de carreira. No palco, ele estará com os músicos Luiz Mauro Filho e Miguel Tejera. Estudou ritmos brasileiros, afros, cubanos e jazz, bem como suas fases correspondentes. Passou pela escola de música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e já atuou no cenário musical gaúcho e brasileiro com cantores e instrumentistas nacionais e internacionais.