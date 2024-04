Lipsen lança novo single em show no Ocidente nesta quinta

Lipsen já chegou às plataformas de áudio. Intitulado Sem Saída, é mais uma das composições do multiartista sobre sua relação com a cidade. Marcando o lançamento, Lipsen sobe ao palco do Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), na quinta-feira (11) às 21h, acompanhado de Thais Lemos, Rhuan de Moura e Wagner Menezes, além de convidados especiais. Ingressos à venda na plataforma Sympla O novo single do cantor e compositor porto-alegrense,já chegou às plataformas de áudio. Intitulado, é mais uma das composições do multiartista sobre sua relação com a cidade. Marcando o lançamento, Lipsen sobe ao palco do(avenida Osvaldo Aranha, 960), na quinta-feira (11) às 21h, acompanhado de Thais Lemos, Rhuan de Moura e Wagner Menezes, além de convidados especiais. Ingressos à venda na plataforma, a partir de R$ 25,00.

O mais recente lançamento nasceu a partir do poema de Mario Quintana, O Mapa: conectando as memórias ao corpo, como as cicatrizes que fazem mapas na pele, a canção traz alguns locais referência da história da noite da cidade, como o Beco e a Esquina Maldita.

Trazendo a sua sonoridade energética entre o pop e o rock dançante, o artista convida o público a entrar no universo dos desamores retratados na pista de dança. Com referências que vão de Franz Ferdinand e Blondie a Elton John e Filipe Catto, o cantor procura capturar a atmosfera da capital gaúcha em suas canções autorais, sem bairrismos, mas com orgulho de seu lugar no mundo.