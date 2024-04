Três novas exposições na Galeria Duque

Desde o começo do mês, os visitantes podem conferir três novas mostras na Galeria Duque (rua Duque de Caxias, 649): Inconfundíveis, Orixás e Crianças de Pano. As exposições ficam no espaço até o dia 25 de maio, de segunda a sexta-feira (10h às 18h) e nos sábados (10h às 17h). Inconfundíveis traz obras icônicas de grandes nomes da arte, com curadoria de Daisy Viola. Fazem parte dessa exposição legendas da produção artística nacional como Beatriz Milhazes, Burle Marx, Carybé, Iberê Camargo, Tarsila do Amaral, Pedro Weingärtner, Antonio Bandeira, Carlos Scliar e muitos outros. Por sua vez, Orixás apresenta criações expressivas e representativas da pintora Deja Rosa, com curadoria de Denise Giacomoni. No quarto andar, as produções de Vera Behs remetem às memórias de infância com Crianças de Pano, que também tem a curadoria de Daisy Viola.

Pinturas de A.Bomm com visita guiada

Nesta quinta-feira, às 17h, a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) promove uma visita guiada pela mostra Luzes e Sombras. A artista e arquiteta catarinense, radicada no Rio Grande do Sul, A.Bomm irá levar os espectadores a conhecerem mais sobre seu processo criativo, sua técnica realista e suas inspirações. A exposição vai até 13 de abril, com visitação das 9h30min às 18h30min, em dias úteis, e das 9h30min às 13h30min, no sábado. Com uma carreira consolidada em arquitetura, diversas publicações em revistas e livros especializados, várias participações em Mostras de Arquitetura e alguns prêmios na bagagem, A.Bomm faz parte também da Academia de Arte Baungarten, e apresenta pela primeira vez na capital gaúcha outro talento: a pintura.

