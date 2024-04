Fantaspoa traz cinema fantástico para todos os gostos durante o mês de abril em Porto Alegre

Macrocategoria capaz de abarcar gêneros cinematográficos próximos, como o horror, a ficção científica e a fantasia, além de narrativas da literatura, como o estranho e o realismo mágico, o cinema fantástico é o mote do Fanstaspoa, evento que este ano completa duas décadas de atividades. A 20ª edição do Festival inicia nesta quarta-feira (10) e - até o dia 28 de abril - vai apresentar ao público um total de 237 filmes de 54 países, entre curtas e longas-metragens. Os ingressos custam entre R$ 2,00 (meia-entrada) e R$ 16,00 (inteira), variando de acordo com o local de exibição: Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), Cine Cult Victoria (av. Borges de Medeiros, 445), Instituto Ling (rua João Caetano), Sala Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) e Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736).

"Além disso, haverá programação online gratuita, para que todos possam participar. A ideia é que o Festival, que é aberto ao público, seja o mais democrático possível", destaca um dos diretores e produtores do evento, João Fleck. Ele observa que "quem imagina que o Fantaspoa é um festival de cinema de terror não poderia estar mais errado". "Qualquer coisa que fuja da realidade pode ser considerada cinema fantástico", pontua. Para fazer jus a esse conceito, a curadoria do Festival - que este ano bateu recorde de filmes inscritos (1 mil) e selecionados (114 longas-metragens e 123 curtas-metragens), primou pela pluralidade de gêneros, incluindo até documentários, a exemplo de Filhos do Homem de Palha (Reino Unido), que integra uma das 41 premières mundiais do evento.

"Claro que a qualidade é o primeiro ponto a ser avaliado entre os inscritos. E, ainda, primamos pela atualidade das temáticas e pela variedade de países", pondera Fleck. Dentro dessa seleção diversificada, os filmes do 20º Fantaspoa foram divididos em seis categorias competitivas distintas: Internacional, Ibero-Americana, Nacional, Animação e Low Budget, Documentário, e Great Films. "Essas categorias prometem oferecer aos espectadores uma variedade de experiências cinematográficas, desde as fronteiras do terror e da fantasia até as profundezas da imaginação humana", promete Fleck. Segundo ele, essa é a edição "mais grandiosa" de toda a história do Festival até o momento.

Dentre os premières, estão 22 longas-metragens, a exemplo de As formas complexas (Itália). "Esse filme conta a história de um grupo de pessoas com problemas financeiros tão graves, que passam a alugar seus corpos para que alienígenas possam dar um passeio pela Terra", adianta o diretor do evento. "Achamos a ideia muito original e contemporânea, por isso faz muito sentido estar na programação do Fantaspoa. Veja bem: não é um filme de alien, mas sobre a precarização da vida das pessoas (em um sistema capitalista)."

Além dos filmes em competição, o Fantaspoa apresentará uma seleção de filmes em exibição especial, incluindo O mal que nos habita, recente sucesso do cinema argentino dirigido por Demián Rugna, que estará presente na sessão, marcada para ocorrer às 17h do dia 27 de abril (sábado), no Cine Cult Victória. No dia anterior (dia 26 de abril) Rugna participará da atividade Meu Filme Favorito, no Instituto Ling, onde apresentará o clássico do gore Fome animal, de Peter Jackson. Da mesma forma, no dia 19 de abril, também no Instituto Ling, será a vez do diretor estadunidense Boaz Yakin expor sua escolha de filme favorito: a animação Heavy traffic, de Ralph Bakshi. As duas atividades serão seguidas de conversas interativas com o público.



Outras atrações esperadas do Fantaspoa são o clássico do folk horror britânico O Homem de palha (1973), com a presença dos filhos do diretor Robin Hardy, Justin e Dominic, que assinam o documentário Filhos do homem de palha, oferecendo aos espectadores uma perspectiva única sobre o legado duradouro dessa obra-prima do cinema. Por fim, o 20º Fantaspoa promoverá sessões especiais de duas produções argentinas: Jorge e Alberto contra os demônios neoliberais, primeira produção do Festival, que completa dez anos em 2024, e Trenque Lauquen, eleito melhor filme de 2023 pela revista francesa Cahiers du Cinéma.

"Quem for ao Festival encontrará muito além de filmes: haverá festa de abertura (com seleção de DJs e performance de luta livre dos membros da EWF em um ringue montado em plena pista), que acontecerá neste domingo (12), no Cortex (rua Álvaro Chaves, 12); e, ainda, cursos, master-classes gratuitas e abertas ao público (inscrições pelo site do evento), além da festa de encerramento, que acontecerá no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no dia 28 de abril, quando haverá shows da banda argentina Vasco 637, e (um reencontro) da Damn Laser Vampires, uma banda underground de Porto Alegre, que existia até 12 anos atrás."

De acordo com Fleck, o evento contará com a presença de dezenas de diretores convidados, já confirmados para esta edição, a exemplo de Alejo Rébora e Daniela Jimenez (7 vidas), Paulo Caldas (Atmosfera), Jaco Bouwer (Breathing in), Karim Lakzadeh e Arash Jooyandeh (Matéria escura), Ryan Ward e Mackenzie Leigh (Filha do sol), Nando Martínez (O fantástico caso do Golem), entre outros.