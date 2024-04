Galeria Duque recebe três novas exposições a partir deste sábado

A partir deste sábado (6), das 14h às 16h30min, os visitantes poderão conferir três mostras na Galeria Duque (rua Duque de Caxias, 649). que reúnem diferentes manifestações da arte e evocam a essência de cada artista representado. São elas: Inconfundíveis, Orixás e Crianças de Pano. As exposições ficam no espaço até o dia 25 de maio.

Em Inconfundíveis, com obras icônicas de grandes nomes da arte, com curadoria de Daisy Viola. Fazem parte dessa exposição nomes que simbolizam a própria arte. Entre eles, estão Beatriz Milhazes, Burle Marx, Iberê Camargo, Tarsila do Amaral, Pedro Weingärtner, Antonio Bandeira, Carlos Scliar, e muito mais.

Orixás apresenta criações expressivas e representativas da pintora Deja Rosa, com curadoria de Denise Giacomoni. No quarto andar, as produções de Vera Behs remetem às memórias de infância, com Crianças de Pano, que também tem a curadoria de Daisy Viola.