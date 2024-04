Sessão Accirs exibe Casa Vazia e o Centenário da Minha Bisa nesta terça

A Associação de Críticos do Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs), em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), realiza uma sessão especial, nesta terça-feira (9), às 19h, com as duas produções gaúchas vencedoras do Prêmio Accirs de melhores filmes de 2023: o longa Casa Vazia, de Giovani Borba, e o curta O Centenário da Minha Bisa, de Cristyelen Ambrozio.