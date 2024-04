Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul apresenta Carmen no Theatro São Pedro

A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul retorna ao palco principal do Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°) neste sábado (6) e domingo (7) com Carmen, uma das obras mais famosas de Georges Bizet. No sábado, a récita ocorre às 20h, e, no domingo, às 18h. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 25,00 site do local.