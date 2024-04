Clássicos do Rock Gaúcho com Orquestra da Ulbra e convidados acontece neste domingo

Neste domingo (7), às 19h, o Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) será palco para uma grande homenagem ao rock produzido no Rio Grande do Sul. A Orquestra de Câmara da Ulbra se prepara para repetir o espetáculo Clássicos do Rock Gaúcho, reunindo os principais nomes da cena roqueira do Estado. O espetáculo, que teve sua estreia em 2012, é um dos mais celebrados do repertório popular da Orquestra, sendo tradicionalmente grande sucesso de público. Ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00.