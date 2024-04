Espetáculo Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade acontece neste sábado

Sucesso de público nos teatros do Brasil há 17 anos, o espetáculo teatral Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade, com direção de Ana Rosa, já realizou mais de 1.800 apresentações, com mais de meio milhão de espectadores. Neste sábado (6), o palco do Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) recebe a peça, às 21h. Ingressos à venda na Uhuu a partir de R$ 30,00.